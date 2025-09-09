CSS necesitará $286 millones de sus reservas para cubrir presupuesto de 2026

El director de la Caja detalló que e l 85 % de la inversión de la CSS en 2026 será para infraestructura y modernización tecnológica.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) sustentó este martes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los fondos que le corresponderán para la vigencia fiscal de 2026.

El director de la entidad, Dino Mon, detalló que la CSS representará el 23 % del presupuesto general del Estado, el cual asciende a $34,901 millones proyectados para el próximo año. En total, se estima un presupuesto de $8,122 millones para la Caja.

Si a la Caja le da resfriado, pues por supuesto al país de repente le comparte ese catarro, ¿no? La Caja mueve una cantidad importante de los dineros presupuestarios a nivel del país”, expresó Mon durante su exposición.

Distribución de los fondos

El presupuesto de la CSS para 2026 incluye prestaciones económicas, pensiones, salud, gastos operacionales e inversiones. La distribución será la siguiente:

$3,029 millones para prestaciones económicas y pensiones .

para . $2,325 millones para gastos operacionales .

para . $2,462 millones para inversiones financieras .

para . $305 millones para inversiones físicas.

El director de la CSS explicó que este presupuesto beneficiará a 2.8 millones de panameños, lo que representa el 63 % de la población del país, entre asegurados, pensionados y dependientes.

Ingresos y reservas

Mon indicó que los ingresos estimados de la CSS para 2026 superarían los $7,000 millones, aunque se requerirá utilizar $286 millones de las reservas para completar el presupuesto planteado.

Asimismo, destacó que el 85 % del presupuesto de inversión estará destinado a infraestructura, principalmente en servicios médicos, y a la modernización tecnológica de la entidad.

Con información de María De Gracia