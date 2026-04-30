Caja de Seguro Social recuerda que solo al presentar la cédula puede acceder a atención médica

En términos prácticos, lo que cambia es sencillo: la cédula pasa a ser la llave de acceso a los servicios, mientras el carné físico entra en retirada.

Panamá/A partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados de la Caja de Seguro Social ya no tendrán que rebuscar en la billetera el viejo carné para recibir atención médica o cobrar prestaciones económicas. Bastará con mostrar la cédula de identidad personal en ventanilla.

La medida, anunciada por la institución, forma parte de un proceso de digitalización que, según la propia CSS, busca modernizar un sistema históricamente señalado por su lentitud y burocracia. En términos prácticos, lo que cambia es sencillo: la cédula pasa a ser la llave de acceso a los servicios, mientras el carné físico entra en retirada.

Sin embargo, el cambio no es total. Los ciudadanos extranjeros quedan fuera de esta simplificación y deberán seguir presentando el carné emitido por la CSS. Para ellos, el documento sigue siendo obligatorio, y la institución habilitará puntos específicos en el país para su expedición.

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En la práctica, esto implica que quienes no tengan nacionalidad panameña deberán acudir a agencias designadas como el Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) o la agencia de San Miguelito en la provincia de Panamá, así como sedes en David, Colón, Chitré, Santiago, Penonomé, Changuinola y La Chorrera.

El anuncio llega en un momento en que la digitalización del Estado avanza de forma desigual. Mientras algunas instituciones han migrado con éxito hacia sistemas más ágiles, otras siguen atrapadas en procesos manuales que complican la vida diaria de los usuarios.

Queda por ver si esta transición será tan fluida como promete la CSS. En un país donde los sistemas digitales suelen enfrentar caídas, demoras y falta de interoperabilidad, el verdadero reto no es eliminar el plástico, sino garantizar que la cédula funcione siempre como la nueva puerta de entrada al sistema de salud.