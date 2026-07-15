Cámara de Comercio lamenta caso de irregularidades en la DGI; piden fortalecer la institución

Aurelio Barría Pino señala que el caso afecta la imagen de Panamá y propone blindar la institucionalidad para garantizar la transparencia en los trámites del sector privado.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, lamentó profundamente las supuestas irregularidades en la DGI (Dirección General de Ingresos) y advirtió que este tipo de situaciones afectan directamente la imagen internacional del país.

Ante este panorama, el presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado urgente a implementar reformas estructurales para fortalecer nuestras instituciones públicas y asegurar un entorno de transparencia.

La preocupación surge tras revelarse los hechos de la llamada 'Operación Pandora', que involucra un presunto desfalco de 40 millones de dólares y la venta ilícita de créditos fiscales.

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Al respecto, Barría Pino enfatizó que, más allá de sancionar a los responsables con todo el peso de la ley, la prioridad debe ser corregir las vulnerabilidades del sistema para evitar que se repitan estos escenarios.

"Necesitamos fortalecer nuestras instituciones para poder seguir construyendo y fortaleciendo la confianza que, por otro lado, estamos construyendo a nivel de atracción de inversiones", manifestó Barría.

El enfoque propuesto por la Cámara de Comercio se centra en dar garantías reales a los contribuyentes. Barría Pino explicó que el sector privado realiza sus operaciones bajo la premisa de que los trámites y certificaciones emitidos por la entidad pública son totalmente válidos y legales. Cuando se descubren anomalías internas, se quiebra esa relación de seguridad, lo que impacta negativamente en la atracción de inversión.