Cámara de Comercio defiende el papel de la Zona Libre de Colón y la destaca como activo estratégico para Panamá

El gremio recordó que la Zona Libre de Colón genera cerca de 18 mil empleos directos , 36 mil empleos indirectos y mueve alrededor de 28 mil millones de dólares en transacciones anuales , cifras que la mantienen como uno de los principales motores de la economía panameña, destacándola como un activo estratégico para el país.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) salió este domingo en defensa de la Zona Libre de Colón (ZLC), al describirla como uno de los principales activos estratégicos del país y afirmar que su fortalecimiento requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado para mantener la competitividad de Panamá como centro logístico y comercial de la región.

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio sostuvo que la capacidad de la Zona Libre para conectar mercados, generar empleo y atraer inversión durante casi ocho décadas la convierte en una pieza esencial de la plataforma logística panameña.

La Zona Libre de Colón es uno de los principales activos estratégicos de Panamá. Su capacidad histórica de casi ocho décadas para conectar mercados, generar empleo y atraer inversión la convierte en una pieza esencial de nuestra plataforma logística y comercial", expresó.

La Cámara señaló que la inversión pública superior a $254 millones representa un punto de inflexión para el desarrollo del emporio comercial.

Según el gremio, el proyecto New Field permitirá atraer empresas de manufactura, ensamblaje, logística y servicios de alto valor agregado, mientras que la modernización de los sistemas DMCE y Colón Puerto Libre contribuirá a mejorar la trazabilidad de las operaciones, agilizar los procesos y aumentar la eficiencia.

Barría destacó que la competitividad de la Zona Libre ya no depende únicamente de la infraestructura física, sino también del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, elementos que calificó como indispensables para consolidar a Panamá como el principal "hub" logístico de la región.

En materia de transparencia y seguridad, la Cciap resaltó la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas, medidas que, a su juicio, fortalecen la gobernanza, la trazabilidad y la mejora continua.

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El comunicado también pone énfasis en la coordinación permanente con la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Ingresos y otras instituciones, así como en la incorporación del Centro de Monitoreo y Videovigilancia, sistemas inteligentes de control y la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos para reforzar la capacidad de inspección mediante tecnología de última generación.

Para la Cámara de Comercio, estos avances permitirán que la Zona Libre de Colón responda con mayor eficacia a las nuevas exigencias del comercio internacional, diversifique su oferta y aproveche las oportunidades derivadas de la integración económica regional, incluidas las relaciones comerciales con los países del Mercosur.

El gremio recordó que la Zona Libre de Colón genera cerca de 18 mil empleos directos, 36 mil empleos indirectos y mueve alrededor de 28 mil millones de dólares en transacciones anuales, cifras que la mantienen como uno de los principales motores de la economía panameña.