Cámara de Comercio: reactivación bananera en Bocas del Toro fortalece exportaciones y economía nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/“Nos llena de entusiasmo el acuerdo alcanzado con Chiquita para regresar a producir en Panamá”, expresó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) este 31 de agosto, al destacar la importancia de la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro.

En su publicación dominical "Cámara Opina", el gremio empresarial subrayó que no se trata de un hecho menor: el retorno de una de las multinacionales más importantes del sector agroindustrial representa una apuesta renovada por la provincia, reconocida a nivel internacional como una de las mejores regiones para la producción de banano.

“Con su regreso, se abren nuevas oportunidades de empleo, se reactiva un motor de la economía nacional y se revitaliza una actividad que ha sido sustento de miles de familias panameñas por generaciones", señalaron.

De acuerdo con cifras de la Cciap, durante una gira realizada en 2024 en el área bananera de Bocas del Toro se reportó que Panamá exportaba alrededor de 18 millones de cajas de banano al año, consolidando al sector como el producto número uno de exportación del país. En el primer trimestre de 2025, el gremio confirmó que la producción continuó en ascenso, lo que evidencia un margen de crecimiento aún mayor si se mantienen los esfuerzos conjuntos.

"El regreso de Chiquita nos confirma que podemos continuar en esa dirección (…) Chiquita ha indicado que se trata de un nuevo modelo de operaciones, más sostenible, moderno y eficiente. Esperamos que inversiones como estas no solo generen empleos, sino que incorporen mejores prácticas y desarrollo sostenible para beneficio de nuestras comunidades", manifestó la Cámara.

El gremio también recalcó que la actividad bananera debe desarrollarse dentro del marco legal, garantizando el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados. “No podemos olvidar que, si no hubiese habido una huelga ilegal, hoy los trabajadores no estarían sin cobrar y las exportaciones no se habrían detenido”, recordaron.

La Cciap añadió que el retorno de la multinacional representa un impulso para diversificar y fortalecer las exportaciones, atraer inversión extranjera de calidad y consolidar a Panamá como un país con ventajas estratégicas únicas.

Finalmente, reiteraron su disposición de trabajar de manera coordinada con el Estado y los distintos sectores productivos, con el fin de que este tipo de iniciativas no sean hechos aislados, sino parte de una estrategia sostenida de crecimiento. “Depende de todos —Estado, empresa privada y sociedad— cuidar y fortalecer estas oportunidades”, puntualizaron.