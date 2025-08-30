Ministra Molinar anuncia entrega de computadoras a docentes y estudiantes en 2026

Las declaraciones de la ministra Molinar, se dieron durante el Primer Foro Nacional: Líderes por la Transformación Educativa, donde participaron diversos sectores para abordar el tema de la transformación curricular.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció el compromiso de adquirir y entregar computadoras a docentes y estudiantes a partir del año académico 2026.

Las declaraciones de la ministra, se dieron durante el Primer Foro Nacional: Líderes por la Transformación Educativa del Ministerio de Educación (Meduca) donde participaron diversos sectores para abordar el tema de la transformación curricular. “Vamos a comprar computadoras para todos los docentes, no importa dónde estén”, afirmó Molinar.

A la actividad también asistió la diputada independiente Paulette Thomas, quien respaldó la iniciativa del Ministerio de Educación (Meduca). Thomas señaló que estas acciones son una necesidad urgente, dado que se debe garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

“No puede ser posible que los chicos, que reciben una educación privada, tengan unos parámetros a los que tengan acceso y, que los chicos que no tienen una oportunidad económica, no las tengan”, expresó. Añadió que el acceso debe ser más democrático.

En el pasado, la entrega de computadoras portátiles para estudiantes de 7° a 12° grado había enfrentado contratiempos, luego de que el Meduca intentara realizar la compra mediante un mecanismo de contratación distinto al portal Panamá Compra, lo que generó cuestionamientos y detuvo el proceso.

En 2024, Molinar había propuesto que la adquisición se realizara de forma directa a través de un convenio con la organización One Laptop Per Child (OLPC), alegando que los precios del mercado local y las compras vía Panamá Compra eran demasiado elevados. Esta propuesta fue duramente criticada por algunos diputados de la Asamblea Nacional y sectores de la sociedad civil.

En ese momento, el contralor general de la República, Anel Flores, advirtió: “Cualquier compra de laptops, o de cualquier artículo de esa magnitud, tiene que ir por licitación pública. Aquí no va a haber ningún convenio con nadie, eso tiene que ir a un acto público por la transparencia que requiere el país”.

Tras varios meses de debate, la iniciativa no prosperó. Sin embargo, ahora se busca reactivar el proyecto de entrega de computadoras. Pese al anuncio de la ministra Molinar, aún se desconoce el procedimiento que se utilizará para la compra y distribución, así como el proceso de licitación.

Con información de Luis Alberto Jiménez