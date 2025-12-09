Camión cargado de arena se vuelca en la vía Interamericana y provoca fuerte congestión vial

Se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución. Solo un carril permanece habilitado.

Coclé/Un camión de carga pesada que transportaba arena se volcó la tarde de este martes en la vía Interamericana en Coclé, poco después del puente sobre el río Las Guabas, en Antón, en dirección hacia el interior del país.

El incidente generó una fuerte reducción del flujo vehicular en la zona, debido a que el vehículo quedó atravesado parcialmente en la carretera.

A pesar del impacto, el conductor salió ileso y no requirió atención médica ni traslado a un centro hospitalario, según informaron las autoridades en el lugar.

Debido al volcamiento, solo un carril permanece habilitado, lo que ha provocado un tránsito lento y filas prolongadas. Las autoridades piden a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución mientras se esperan las maniobras de grúa para retirar el camión y permitir la reapertura total de la vía.

