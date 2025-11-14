Cancillería destina $2 millones para viáticos contingentes para diplomáticos

Hoyos explicó que estos recursos son utilizados para compensar las variaciones en el costo de vida , así como los efectos de la inflación , el cambio de moneda y otros gastos asociados a las misiones diplomáticas en el extranjero.

Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó $2,026,194 para cubrir los viáticos contingentes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, destinados al pago de 347 funcionarios del servicio exterior, entre ellos embajadores, cónsules y agregados. Así lo detalló ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el viceministro Carlos Hoyos.

Hoyos explicó que estos recursos son utilizados para compensar las variaciones en el costo de vida, así como los efectos de la inflación, el cambio de moneda y otros gastos asociados a las misiones diplomáticas en el extranjero.

Solicitudes previas y distribución de fondos

Recordó que, el 29 de abril de 2025, la Cancillería elevó una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas solicitando $6.5 millones para cubrir los viáticos contingentes durante la vigencia 2025, debido a designaciones y rotaciones del servicio exterior que no habían sido contempladas en el presupuesto.

Los fondos previamente aprobados se distribuyeron en dos traslados:

$2 millones , aprobados el 11 de julio , y

, aprobados el , y $2,055,000, aprobados el 24 de septiembre.

En total, $4,055,000 fueron asignados por la Comisión de Presupuesto para cubrir los pagos de julio, agosto, septiembre y octubre; mientras que ahora la solicitud busca culminar el pago de los dos últimos meses de este año.

Más diplomáticos de carrera, según instrucción del presidente

El viceministro añadió que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha solicitado incrementar la presencia de personal de carrera diplomática en el servicio exterior.

En esa línea, Hoyos anunció que este miércoles se realizó la ceremonia de graduación de 15 nuevos miembros de la carrera diplomática, quienes ingresan con el rango de tercer secretario.

Actualmente, dijo, Panamá mantiene 59 embajadas o misiones diplomáticas, de las cuales únicamente seis están encabezadas por embajadores de carrera. En total, el servicio exterior cuenta con 157 funcionarios de carrera.