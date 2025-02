Capac advierte que huelga del Suntracs 'no es legítima' y quien se acoja al paro 'no cobrará'

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) advirtió que la huelga anunciada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) carece de legitimidad y que a quienes se ausenten de su puesto de trabajo se les descontará el día.

El director del gremio, Alejandro Ferrer Solís, explicó que para que una huelga sea legítima se deben cumplir ciertos parámetros que no han sido tomados en cuenta en esta ocasión.

Una huelga es un proceso legal que tendría que cumplir con una serie de pasos para que sea reconocido como tal. Más bien estamos frente a un paro de hecho de parte del sindicato que no constituye una huelga legal”, expresó.

Seguidamente afirmó que los trabajadores que se acojan a este paro ‘no van a cobrar’, algo que ya ha pasado en otro momento. Ferrer apeló a que la huelga no se concrete porque esto afectaría la economía nacional, e hizo el llamado a los obreros a mantenerse en sus puestos para evitar afectaciones.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo que el llamado hecho por el Suntracs no configura ninguno de los elementos procesales que se requieren para que exista una huelga porque no existe un conflicto. laboral en este momento, por lo tanto no está amparada por la ley.

El sindicato rojo anunció una Asamblea General este jueves, así como una huelga de 24 horas, de aprobarse por la Junta Directiva Nacional, y una huelga indefinida para cuando corresponda por la discusión del proyecto de ley 163 que reforma la Caja de Seguro Social.

El Suntracs también realiza protestas por la liberación de los 83 trabajadores que fueron aprehendidos durante los violentos enfrentamientos con la Policía Nacional en la Avenida Balboa, tras los violentos encuentros.