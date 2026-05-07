Capac y Bomberos firman convenio para modernizar trámites y reforzar seguridad en la construcción

Uno de los ejes centrales del convenio es el impulso a la transformación digital de los trámites mediante el fortalecimiento de la plataforma Dinasepi Online.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bcbrp) firmaron este 7 de mayo de 2026 un convenio de colaboración orientado a modernizar los trámites, fortalecer la seguridad en la construcción y agilizar los procesos administrativos vinculados a la prevención de incendios.

El acuerdo busca reforzar la coordinación entre el sector público y privado mediante la transparencia, simplificación y digitalización de los procedimientos que se gestionan a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi). Además, establece mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en proyectos de construcción a nivel nacional.

El convenio fue suscrito por la presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, el director general del Bcbrp, coronel Víctor Raúl Álvarez, y el viceministro de Gobierno y presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos. Como parte del acuerdo, se crea una Comisión Consultiva integrada por representantes técnicos del sector público y privado, quienes aportarán recomendaciones para mejorar la gestión de seguridad y la regulación del sector construcción.

Uno de los ejes centrales del convenio es el impulso a la transformación digital de los trámites mediante el fortalecimiento de la plataforma Dinasepi Online, desarrollada con apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). Esta herramienta busca optimizar la gestión de permisos y certificaciones de construcción, reduciendo tiempos y mejorando la eficiencia del servicio.

La presidenta de la Capac destacó que este acuerdo representa un avance significativo en la modernización de los procesos del sector, especialmente en lo relacionado con la evaluación y emisión de permisos, lo que impacta directamente en la dinámica de la industria de la construcción.

En el acto participaron representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Gobierno, autoridades municipales, directivos de la Capac, funcionarios del cuerpo de bomberos y asesores de la AIG, quienes han acompañado el proceso de digitalización de la plataforma.

Las autoridades coincidieron en que este convenio refleja el esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y el sector privado para garantizar procesos más ágiles, seguros y confiables, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad en las edificaciones como el desarrollo del sector construcción en Panamá.

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