Capacitan a personal de salud en San Miguelito para fortalecer diagnóstico de malaria

La actividad se realizó en el marco de la nueva estrategia establecida en el manual de procedimientos y estuvo orientada al fortalecimiento del control de calidad aplicado al diagnóstico de esta enfermedad.

Ciudad de Panamá/Con el fin de reforzar las competencias técnicas del personal de salud y garantizar la calidad en el diagnóstico de malaria dentro de la red de laboratorios regionales, el Programa Nacional de Malaria desarrolló una jornada de capacitación dirigida a médicos, personal de control de vectores y laboratoristas clínicos.

“La capacitación busca mantener la certificación del personal y asegurar que cuenten con la formación necesaria para desempeñarse dentro del programa nacional, el cual requiere profesionales idóneos para la detección oportuna de casos de malaria”, explicó Yaviletsy Centella, directora regional de Salud en San Miguelito.

Gracias a este proceso, todos los laboratoristas y laboratorios de los centros de salud de la región de San Miguelito se encuentran habilitados para reportar casos de esta enfermedad, contribuyendo así a una vigilancia más eficiente.

La jornada fue impartida por Maidel Ortega, del Laboratorio Regional de Salud en San Miguelito y responsable del componente de formación, como parte de las estrategias nacionales para garantizar diagnósticos precisos y oportunos.

Por su parte, el jefe regional de Laboratorio, Francisco Carol, destacó que “estas capacitaciones permiten mantener al personal certificado, asegurar resultados confiables y fortalecer la vigilancia epidemiológica en la región”.