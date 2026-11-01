Un 95% de las capillas de Soná fueron afectadas tras el sismo; misas se realizan en descampados

La iglesia San Isidro Labrador se encuentra en proceso de demolición para dar paso a una nueva estructura.

Provincia de Veraguas./Las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre no se limitan a la iglesia San Isidro Labrador. En el distrito de Soná, provincia de Veraguas, también resultaron afectados el Santuario San José de la Montaña y alrededor de 30 capillas ubicadas en comunidades de la vía al sur.

Actualmente, solo cuatro capillas reúnen las condiciones para oficiar misas, mientras que el resto permanece fuera de servicio debido a los daños estructurales.

“Todas las capillas están que no se pueden usar, más del 95% fueron afectadas. Pero en nuestra iglesia no hemos dejado de hacer misa; vamos a las comunidades y hacemos la ceremonia afuera de la parroquia”, explicó Benancio Sánchez, párroco de San Isidro.

Las afectaciones alcanzan distintas comunidades y corregimientos, entre ellos Soná, Marañón, Rodeo Viejo, Guarumal y Santa Catalina, donde los daños también han limitado el uso de los espacios religiosos.

Mientras tanto, la iglesia San Isidro Labrador ya se encuentra en proceso de demolición, como paso previo a la construcción de un nuevo templo.

Con información de Ney Castillo.