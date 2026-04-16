Capturan en Arraiján a mujer incluida en la lista de los más buscados por hurto agravado

De acuerdo con las investigaciones, la mujer mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de hurto agravado y era requerida por las autoridades judiciales.

Arraiján, Panamá Oeste/Una mujer de nacionalidad panameña, que figuraba en la lista de las más buscadas, fue capturada en el distrito de Arraiján por su presunta vinculación en delitos de hurto agravado en perjuicio de empresas constructoras, hechos registrados entre los años 2022 y 2023.

La aprehensión fue realizada en horas de la mañana mediante diligencias investigativas desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

🔗Puedes leer: Operativos y allanamientos en Arraiján dejan múltiples aprehendidos por diversos delitos

De acuerdo con las investigaciones, la mujer mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de hurto agravado y era requerida por las autoridades judiciales. Las pesquisas señalan que, aprovechándose de la confianza depositada en su cargo como asistente contable en empresas constructoras ubicadas en Bella Vista, realizaba maniobras fraudulentas para sustraer dinero.

Según el informe, la sospechosa giraba cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los cambiaban y le entregaban el efectivo, configurando así el presunto esquema de hurto.

El Ministerio Público también indicó que la detenida mantiene otros requerimientos por parte de distintas dependencias de la institución.