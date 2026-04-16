Operativos y allanamientos en Arraiján dejan múltiples aprehendidos por diversos delitos

Entre los detenidos figuran dos menores de edad: uno presuntamente relacionado con el ataque armado en la autopista y otro vinculado a un caso de homicidio.

Arraiján, Panamá Oeste/Al menos nueve personas fueron aprehendidas en el distrito de Arraiján en las últimas horas, en medio de operativos vinculados a distintos delitos, incluyendo un ataque armado registrado en la autopista Arraiján–La Chorrera.

El primer hecho se reportó la tarde del miércoles, cuando hombres armados dispararon en varias ocasiones contra un hombre que viajaba en un vehículo con dirección al interior del país, en la autopista Arraiján–La Chorrera. Tras el ataque, los sospechosos abandonaron el automóvil utilizado en una vía alterna del sector de Hato Montaña, en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena.

Según informes proporcionados por César Ortiz, jefe de la zona policial de Arraján, durante el incidente se produjo un intercambio de disparos que dejó a una persona herida. La rápida reacción de unidades de la Policía Nacional permitió ubicar el vehículo abandonado y aprehender a un ciudadano de nacionalidad colombiana.

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Las autoridades detallaron que otros implicados huyeron hacia una zona boscosa cercana, lo que activó un operativo de búsqueda. Minutos después, se logró la captura de dos ciudadanos panameños y la incautación de dos armas de fuego, presuntamente vinculadas al ataque.

Posteriormente, durante la madrugada de este jueves, se ejecutaron 11 allanamientos en distintos puntos de Arraiján, que dejaron como resultado la aprehensión de otras seis personas, entre ellas una figura incluida entre los más buscados por delitos de estafa y hurto agravado, dos mujeres y un colombiano.

Entre los detenidos figuran dos menores de edad: uno presuntamente relacionado con el ataque armado en la autopista y otro vinculado a un caso de homicidio.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades penales en estos hechos.

Información de Yiniva Caballero

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