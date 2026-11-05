Capturan en Panamá a padre e hijo ecuatorianos requeridos por Estados Unidos por presunto narcotráfico

Los dos ciudadanos fueron aprehendidos en Punta Paitilla durante una operación coordinada entre autoridades de Panamá, Ecuador y Estados Unidos.

Una operación internacional contra el narcotráfico terminó con la captura de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dos de ellos, un padre e hijo, fueron aprehendidos en Panamá, mientras que los otros tres fueron detenidos en Guayaquil, Ecuador.

En territorio panameño, la captura se produjo en el sector de Punta Paitilla, distrito de Panamá, mediante un operativo desarrollado por la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá. Las autoridades llegaron hasta los sospechosos tras labores de inteligencia e intercambio de información con organismos estadounidenses.

Los detenidos en Panamá fueron identificados como Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, ambos de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con la información oficial, los dos son requeridos por las autoridades judiciales de Estados Unidos por su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

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La operación también se extendió a Guayaquil, donde las autoridades ecuatorianas capturaron a Jacobo Abdala Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. El procedimiento fue ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Gobierno estadounidense e INTERPOL.

Según las autoridades, los cinco ciudadanos mantenían Notificación Roja de INTERPOL, mecanismo que permite solicitar la localización y detención provisional de personas buscadas por un país miembro, con miras a su extradición o a otros procedimientos judiciales. Esta notificación no constituye por sí misma una orden internacional de captura.

En Panamá, las diligencias de aprehensión fueron coordinadas con la Procuraduría General de la Nación. Los dos ciudadanos deberán comparecer ante un juez de garantías para las audiencias de legalización de la aprehensión y los trámites correspondientes dentro del proceso judicial internacional.

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Las detenciones forman parte de una operación regional de cooperación entre Ecuador, Panamá y Estados Unidos, orientada a combatir las estructuras del narcotráfico transnacional. Los cinco ciudadanos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los respectivos procedimientos de extradición hacia Estados Unidos.