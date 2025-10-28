Capturan a dos personas por venta de drogas en Penonomé y Santiago

Operativos encubiertos de la Fiscalía de Drogas permitieron condenar a un hombre y detener provisionalmente a una mujer implicada en la comercialización de estupefacientes.

Panamá/La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de las provincias de Coclé y Veraguas logró resultados significativos en su lucha contra el microtráfico, tras concretar un acuerdo de pena y una detención provisional en dos casos distintos de venta de drogas.

En el primer caso, un hombre de 53 años aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que se acogió a un acuerdo de pena de 90 meses de prisión, avalado por el Juez de Garantías. Su captura se produjo el pasado 24 de octubre en Penonomé, luego de una diligencia de compra controlada realizada durante dos días, que permitió comprobar su participación en la actividad ilícita.

Podría leer. Fiscalía aprehende a más de 20 miembros de una pandilla en Colón, mediante la operación Límite

Por otro lado, una mujer de 35 años fue aprehendida el pasado 23 de octubre en Santiago, provincia de Veraguas, tras varias acciones encubiertas desarrolladas en los predios de un bar. Las investigaciones, realizadas los días 11, 22 y 23 de octubre, confirmaron que la imputada se dedicaba a la comercialización de drogas en el lugar, por lo que el tribunal ordenó su detención provisional.

La Fiscalía de Drogas destacó que estas operaciones forman parte del trabajo coordinado con sus brazos auxiliares, orientado a desarticular redes de microtráfico y reforzar la seguridad ciudadana en las comunidades.