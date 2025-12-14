Carnaval 2026: Colón presenta a sus aspirantes a la corona

Colón/Colón comienza a vivir el ambiente del carnaval 2026. La junta directiva de Alegoría presentó oficialmente a las aspirantes a la corona del próximo reinado.

Con este acto se marca el inicio de la cuenta regresiva para las fiestas del rey momo en la provincia. Aunque aún no se ha definido el recorrido oficial.

Los organizadores informaron que ya avanzan en la planificación logística junto a los estamentos de seguridad y las comparsas.

Julio Hernández, gobernador de Colón, indicó que se busca reconquistar y renovar al carnaval colonense.

Hernández pidió que se respeten las disposiciones de seguridad y que las personas que asistan al carnaval en Colón deben sentirse seguras de que disfrutarán de los sabores colonenses.