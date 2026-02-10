Carnaval 2026: MiAmbiente otorga siete permisos para extracción de agua en Chiriquí

La entidad advirtió que toda persona natural o jurídica que realice extracción de agua sin la debida autorización se expone a sanciones económicas.

Chiriquí/La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en la provincia de Chiriquí informó que, de cara a las festividades del Carnaval 2026, se han otorgado hasta este 9 de febrero un total de siete permisos para la extracción de agua cruda en puntos previamente autorizados, como parte de las medidas para regular el uso del recurso hídrico durante este periodo de alta demanda.

La entidad advirtió que toda persona natural o jurídica que realice extracción de agua sin la debida autorización se expone a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los B/. 2,000.00, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente. Estas acciones, subrayó MiAmbiente, tienen como objetivo principal la protección de ríos, quebradas y pozos de la provincia.

Para estas festividades, la institución habilitó sitios específicos donde la extracción está permitida, tras realizar las verificaciones técnicas correspondientes.

Entre los puntos autorizados en la provincia de Chiriquí se encuentran:

Río San Félix

Río Escárrea

Río Chico

Río David

Río Tabasará

Río Fonseca

Río Chiriquí

Río Chiriquí Viejo, en el sector de Progreso

Río Cochea, en El Caño de Dolega

Canal Casa Blanca, en el distrito de Gualaca

MiAmbiente detalló que, para obtener el permiso, los interesados deben presentar el formulario de solicitud debidamente completado, el permiso municipal, copia del registro único vehicular del transporte de cisterna, documento de identidad del solicitante o de su representante legal, certificado de Paz y Salvo con la institución, además del pago correspondiente por la inspección de campo y el canon por el uso del recurso hídrico.

Las solicitudes deben ser presentadas en las Direcciones Regionales de MiAmbiente con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la extracción.