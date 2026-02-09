Carnaval 2026: Policía advierte sanciones por faltas de tránsito y eventos sin permisos

En cuanto a las celebraciones del Carnaval 2026 , la institución informó que toda actividad festiva, pública o privada, deberá contar con los permisos municipales correspondientes, así como con la aprobación de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), requisito obligatorio para garantizar el orden y la seguridad en cada evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional reiteró las medidas de seguridad y control que se implementarán durante el Carnaval 2026, advirtiendo que se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas de tránsito y a las actividades festivas que no cuenten con los permisos correspondientes.

A través de un comunicado, la institución recordó que todo conductor, ya sea de transporte comercial o privado, debe portar su licencia vigente y respetar las normas de tránsito durante los operativos que se desarrollarán a nivel nacional.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir de manera defensiva, respetar las señales y mantener la prudencia en las vías para prevenir accidentes durante las festividades.

La Policía Nacional advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones y el traslado del vehículo mediante grúa. Además, reiteró el llamado a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y a contar con un conductor designado como medida clave para salvaguardar la vida propia y la de terceros.

En cuanto a las celebraciones del Carnaval 2026, la institución informó que toda actividad festiva, pública o privada, deberá contar con los permisos municipales correspondientes, así como con la aprobación de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), requisito obligatorio para garantizar el orden y la seguridad en cada evento.

La Policía Nacional señaló que se realizará una supervisión rigurosa para verificar que todas las actividades cumplan con las autorizaciones exigidas, subrayando que estas medidas buscan asegurar que la población pueda disfrutar de las festividades en un ambiente de paz y seguridad.