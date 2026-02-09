Conductores de Panamá Pacífico denuncian caos vial diario y falta de presencia de autoridades

Durante un recorrido por el área, se pudo constatar que los vehículos permanecen completamente paralizados, avanzando a paso de tortuga o, en algunos casos, sin moverse durante largos periodos.

Conductores que transitan a diario por la salida de Panamá Pacífico denunciaron el caos vial constante que se registra en esta zona, especialmente durante las primeras horas de la mañana, situación que aseguran se ha vuelto insostenible por el desorden vehicular y la escasa presencia de autoridades de tránsito.

Según relataron, el tráfico se concentra en un tramo donde, en teoría, solo debería habilitarse un carril, pero ante la desesperación por avanzar, muchos conductores optan por invadir el hombro de la vía y las líneas blancas, áreas que no están destinadas para la circulación. Esta práctica genera un descontrol que deriva en la formación de hasta cinco carriles improvisados, agravando aún más el congestionamiento.

Durante un recorrido por el área, se pudo constatar que los vehículos permanecen completamente paralizados, avanzando a paso de tortuga o, en algunos casos, sin moverse durante largos periodos. Conductores indicaron que el trayecto desde el punto más congestionado hasta la salida principal puede tomar entre 15 y 20 minutos, aun sin haber recorrido una distancia considerable.

Residentes y trabajadores del área señalaron que muchos deben madrugar desde las 4:30 de la mañana para intentar llegar a tiempo a sus trabajos, pero aun así el trayecto desde Panamá Pacífico hasta el puente de las Américas puede extenderse por varias horas. “Todos los días se forma un embudo aquí, es el tranque de todos los días”, manifestó uno de los conductores afectados.

Otro de los reclamos recurrentes es la distribución desigual de los agentes de tránsito. Conductores aseguran que las autoridades suelen ubicarse únicamente en ciertos puntos, como la rotonda principal, mientras que otras salidas permanecen sin supervisión, lo que facilita que algunos infrinjan las normas de tránsito en un intento por avanzar más rápido.

La situación se complica aún más debido a que conductores provenientes del oeste del país utilizan la salida alterna de Panamá Pacífico para intentar acortar tiempo, lo que incrementa el volumen vehicular en un punto que no está diseñado para soportar tal carga de tráfico.

Aunque algunos mantienen la esperanza de que la situación mejore con mayor presencia de las autoridades y una mejor organización vial, otros consideran que las soluciones a largo plazo, como la apertura del cuarto puente sobre el Canal, aún están lejos de aliviar el problema. “Ni con el metro se soluciona”, expresó otro conductor visiblemente frustrado.

Mientras tanto, el tranque continúa siendo parte de la rutina diaria para cientos de conductores que reclaman orden, control y acciones inmediatas para poner fin al desorden vial en la salida de Panamá Pacífico.