Carnavales 2026: Masiva asistencia en culecos de San Miguelito

Con la culminación del primer día, organizadores y asistentes calificaron la actividad como un balance positivo, mientras se espera que miles de personas continúen llegando al distrito durante los próximos tres días.

Ciudad de Panamá/Al ritmo de la música y bajo chorros de agua que mitigaron el intenso sol, se desarrolló el primer día de culecos en el distrito de San Miguelito, donde cientos de personas acudieron para dar inicio a las celebraciones.

Durante la jornada, la música se mantuvo de forma continua con mezclas de DJ y animadores, que mantuvieron encendido el ambiente festivo.

Los asistentes disfrutaron del evento en un entorno marcado por el entusiasmo y la participación familiar. Algunos señalaron que acudieron junto a familiares y destacaron que, hasta el momento, la actividad transcurrió sin inconvenientes, resaltando la combinación de agua, música y buen ánimo.

Las autoridades mantuvieron su operativo de seguridad y atención de emergencias, con presencia de los estamentos correspondientes para garantizar el orden y la seguridad de quienes asistieron a los culecos.

La reina del Carnaval de San Miguelito también participó en la actividad, luciendo un colorido vestuario, sumándose a la animación y al ambiente festivo que caracterizó la jornada.

Con la culminación del primer día, organizadores y asistentes calificaron la actividad como un balance positivo, mientras se espera que miles de personas continúen llegando al distrito durante los próximos tres días para disfrutar del resto de las celebraciones del Carnaval en Panamá.

Información de Kevin Sánchez