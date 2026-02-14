Carnavales en Chiriquí inician con alta asistencia visitantes en Dolega, Las Lajas y Alanje

Se informó que durante los días del Carnaval se contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, quienes se presentarán en tarimas instaladas en distintos puntos turísticos de la provincia de Chiriquí.

Chiriquí/Con la coronación de sus reinas, se dio inicio oficial a las festividades del Carnaval en el distrito de Dolega, así como en Las Lajas de San Félix y Quérevalo en Alanje, puntos donde también se desarrollan actividades carnavalescas.

En Dolega, la apertura de las fiestas incluyó una caravana, seguida de una murgada y el acto central de coronación realizado en la plaza central del distrito, marcando el comienzo formal de las celebraciones.

Las autoridades y organizadores estiman que durante los días del Carnaval más de 200 mil personas visitarán no solo Dolega, sino también las otras comunidades donde se llevan a cabo estas festividades, lo que representa un importante movimiento de visitantes en la región.

Durante el acto de coronación, la presidenta del Carnaval de Dolega 2026, Lioreli Sánchez, agradeció la asistencia del público y destacó la participación de las familias. Señaló que la afluencia de personas superó las expectativas y expresó su agradecimiento al alcalde y al vicealcalde por el respaldo brindado a la organización del evento. Asimismo, indicó que el objetivo ha sido desarrollar un carnaval de carácter familiar, abierto a visitantes locales y nacionales.

Los organizadores calificaron la actividad como un éxito, tanto por la asistencia como por el desarrollo del programa inaugural.

Autoridades y participantes resaltaron además el impacto positivo en la economía local, así como el despliegue de medidas de seguridad desde el primer día de celebraciones, con presencia de estamentos de seguridad y apoyo de seguridad privada, con el fin de garantizar el orden durante las actividades.

Información de Demetrio Ábrego

