Casa Hogar Trisker: Mides aclara que no hubo incendio estructural; menores 'se encuentran en perfecto estado de salud'

Chiriquí/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) aclaró que la situación registrada recientemente en la Casa Hogar Trisker, en la provincia de Chiriquí, no correspondió a un incendio estructural dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la entidad, el hecho se trató de un incendio de masa vegetal en terrenos aledaños, ocurrido en horas de la tarde. Ante el evento, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con la Iglesia Bautista de Boquete, la administración del hogar, el patronato, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Municipio de Boquete.

El conato de incendio fue controlado oportunamente por las unidades de emergencia. Como medida preventiva y siguiendo las recomendaciones de los bomberos, se realizó una evacuación temporal de los niños, niñas y adolescentes que residen en el centro.

Tras la inspección técnica y la verificación de seguridad, los niños, niñas fueron retornados de manera segura a la residencia, manteniéndose en todo momento los protocolos de protección y bienestar.

El Mides confirmó que todos los niños, niñas y adolescentes se encuentran en perfecto estado de salud y exhortó a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

