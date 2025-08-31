Casco Antiguo recibió gran cantidad de turistas internacionales este fin de semana

El Casco Antiguo se consolida como un punto de encuentro multicultural, donde turistas y locales comparten un espacio cargado de historia, arte y tradición.

Peatonalización del Casco Antiguo.
El Casco Antiguo se consolida como un punto de encuentro multicultural, donde turistas y locales comparten un espacio cargado de historia, arte y tradición. / TVN

Ciudad de Panamá, Panamá/Las históricas calles del Casco Antiguo volvieron a llenarse de turistas de diversas partes del mundo durante este fin de semana, quienes encontraron en este emblemático sector no solo cultura e historia, sino también un reflejo de sus raíces y la oportunidad de vivir nuevas experiencias.

El Casco Antiguo brilló nuevamente como un escenario turístico y cultural. Entre los visitantes se encontraba Marta, originaria de Sinaloa, México, quien destacó la calidez de los panameños y la riqueza arquitectónica del lugar.

Te podría interesar: Desfile de Macys' en Nueva York vibrará al son panameño con la banda La Primavera de Veraguas

Gretel, una turista cubana, expresó que recorrer las calles coloniales le recordó a su querida Habana, mientras que una visitante proveniente de China sorprendió a todos al preparar con sus propias manos el tradicional raspao panameño, registrando su entusiasmo en video.

El recorrido incluyó, además, una exposición de pinturas y artesanías elaboradas por emprendedores locales, quienes mostraron el valor cultural de sus obras y las ofrecieron a los visitantes.

De esta manera, el Casco Antiguo se consolida como un punto de encuentro multicultural, donde turistas y locales comparten un espacio cargado de historia, arte y tradición. Panamá continúa posicionándose como un destino capaz de conquistar los corazones de quienes lo visitan.

Con información de Kevin Sánchez

Temas relacionados

casco antiguo Cultura turistas
Si te lo perdiste
Lo último
stats