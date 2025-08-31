Casco Antiguo recibió gran cantidad de turistas internacionales este fin de semana

El Casco Antiguo se consolida como un punto de encuentro multicultural, donde turistas y locales comparten un espacio cargado de historia, arte y tradición.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las históricas calles del Casco Antiguo volvieron a llenarse de turistas de diversas partes del mundo durante este fin de semana, quienes encontraron en este emblemático sector no solo cultura e historia, sino también un reflejo de sus raíces y la oportunidad de vivir nuevas experiencias.

El Casco Antiguo brilló nuevamente como un escenario turístico y cultural. Entre los visitantes se encontraba Marta, originaria de Sinaloa, México, quien destacó la calidez de los panameños y la riqueza arquitectónica del lugar.

Gretel, una turista cubana, expresó que recorrer las calles coloniales le recordó a su querida Habana, mientras que una visitante proveniente de China sorprendió a todos al preparar con sus propias manos el tradicional raspao panameño, registrando su entusiasmo en video.

El recorrido incluyó, además, una exposición de pinturas y artesanías elaboradas por emprendedores locales, quienes mostraron el valor cultural de sus obras y las ofrecieron a los visitantes.

De esta manera, el Casco Antiguo se consolida como un punto de encuentro multicultural, donde turistas y locales comparten un espacio cargado de historia, arte y tradición. Panamá continúa posicionándose como un destino capaz de conquistar los corazones de quienes lo visitan.

Con información de Kevin Sánchez