Caso Alas Chiricanas: 'Paraíso Tropical' llega a los cines y revive uno de los casos más impactantes de Panamá

La producción aborda el atentado ocurrido en 1994, conocido como el caso Alas Chiricanas, en el que murieron 21 personas y que, más de tres décadas después, aún permanece sin resolverse.

Panamá/El thriller psicológico e investigativo “Paraíso Tropical”, escrito y dirigido por el cineasta panameño Abner Benaim, se estrenó este jueves 23 de abril en todas las salas de cine del país, llevando a la pantalla grande uno de los episodios más impactantes de la historia de Panamá.

La producción aborda el atentado ocurrido en 1994, conocido como el caso Alas Chiricanas, en el que murieron 21 personas y que, más de tres décadas después, aún permanece sin resolverse. A través de un enfoque documental, la obra profundiza no solo en la investigación del hecho, sino también en las secuelas emocionales que dejó en las víctimas y sus familiares.

“Paraíso Tropical es un documental de investigación que trata del caso Alas, un caso que fue hace más de 31 años y que sigue abierto, y también aborda el tema del trauma y qué pasa con la gente afectada por la violencia”, explicó Benaim.

🔗Te puede interesar: Caso Alas Chiricanas: Capturan en Venezuela a sospechoso del ataque terrorista en 1994

El estreno del filme contó con la presencia de familiares de varias de las víctimas, quienes acudieron a las salas para revivir y honrar la memoria de sus seres queridos en medio de este trágico suceso.

La cinta busca generar reflexión en torno a la memoria histórica, la justicia pendiente y el impacto de la violencia, posicionándose como una propuesta cinematográfica que combina investigación, sensibilidad y análisis social.

“Paraíso Tropical” ya se encuentra disponible en cines a nivel nacional.

Con información de Yamy Rivas