Caso Dayra Caicedo: Detienen de forma provisional a Oldemar Forth Moya, hay otros dos aprehendidos

Panamá Oeste/Oldemar Alexis Forth Moya, uno de los más buscados en el caso Dayra Caicedo, fue llevado hoy a audiencia en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por los delitos de privación de libertad y robo agravado.

Forth Moya se entregó ante la Policía Nacional el martes 22 de abril y fue puesto a órdenes del Ministerio Público para continuar con la investigación. Es uno de los primeros sospechosos identificados en la privación de libertad en perjuicio de la joven de 23 años, hecho ocurrido el 19 de febrero de 2025, en el sector de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

La audiencia arrancó a las 10:30 a.m., donde el abogado Martín Caicedo, defensa de Dayra Caicedo, solicitó que se legalizara la aprehensión y se dictara la medida cautelar de detención provisional contra el detenido.

Al mismo tiempo, señaló que Dayra Caicedo está siendo tratada por psicólogos y profesionales especializados. “Esperamos que ella se pueda recuperar de esta situación”, agregó, indicando que posiblemente no ingrese a la universidad este semestre.

A Moya se le imputaron cargos y otorgó la medida cautelar de detención provisional.

Dos nuevos detenidos en el caso de Caicedo

En tanto, las autoridades anunciaron que lograron aprehender a dos nuevos implicados en este caso. A través de la Operación Libertad, en los corregimientos de San Francisco y Don Bosco, la Policía Nacional capturó a dos personas presuntamente vinculadas a los delitos de privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían relacionadas con la privación de libertad de una joven de 23 años, ocurrida el 19 de febrero del presente año.

Las autoridades anunciaron que, durante las diligencias y registros, se decomisaron indicios relevantes que fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

Cabe recordar que, por este mismo caso, se mantienen bajo detención provisional otras tres personas, incluyendo a Oldemar Alexis Forth Moya, uno de los más buscados por este hecho.

Dayra Caicedo, estudiante de Derecho de 23 años, fue privada de su libertad en horas de la noche al llegar a su residencia en la barriada Mayín, ubicada en Vista Alegre de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con testimonios de familiares, el incidente ocurrió cerca de las 9:45 p.m., cuando la joven regresaba de la universidad. Al momento de estacionar su vehículo frente a su vivienda, fue interceptada por más de tres personas armadas, quienes la obligaron a subir a la parte trasera del automóvil.

Después de 32 días, el pasado 24 de marzo, Caicedo fue liberada en una estación de gasolina en el sector de Burunga, donde fue recuperada por sus padres, quienes la llevaron a su vivienda. Según las primeras declaraciones de sus familiares, Caicedo se encontraba físicamente bien.

Anilú Batista Carles, subsecretaria general de la Procuraduría General de la Nación, informó en conferencia de prensa a las 10:50 a.m. del lunes 24 de marzo que fueron notificados de la liberación de Dayra alrededor de las 6:00 a.m. de ese mismo día. Batista Carles aclaró que no se solicitó ningún pago de dinero a cambio.

A pesar de su aparición, las autoridades continúan con la investigación para determinar qué fue lo que realmente sucedió en este caso.

Con información de Yiniva Caballero.