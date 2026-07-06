Casos de norovirus en Chiriquí muestran tendencia a la baja tras superar los 2,900 afectados

Las autoridades sanitarias confirmaron que el brote ha dejado 2,963 casos acumulados desde el 29 de junio. El distrito de David sigue siendo el más afectado, aunque ya se reportan contagios en otros sectores de la provincia.

El brote de norovirus que afectó a la provincia de Chiriquí acumula 2,963 casos desde el pasado 29 de junio, aunque las autoridades de salud aseguran que la situación muestra una marcada tendencia al descenso.

Así lo informó el subdirector regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Chiriquí, Santiago de Rux, quien explicó que el mayor pico de contagios se registró el 30 de junio, cuando fueron reportados 807 casos en un solo día.

Desde entonces, los casos diarios han disminuido progresivamente: 609, 539, 239 y, más recientemente, 52 casos reportados hasta la tarde del último balance.

"La tendencia es evidentemente al descenso", señaló el funcionario.

De Rux indicó que las pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud confirmaron que el brote corresponde a norovirus, un virus altamente contagioso que provoca diarrea, vómitos, dolor abdominal y deshidratación.

No obstante, explicó que aún no ha sido posible determinar el origen exacto del brote.

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Según detalló, el virus puede introducirse al país por múltiples vías, como alimentos contaminados o personas que llegan desde el extranjero, por lo que establecer el punto inicial de transmisión resulta complejo.

Las investigaciones incluyeron análisis del agua y otras posibles fuentes de contagio, pero hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que el suministro de agua haya sido el responsable de la propagación.

Escuelas realizaron jornadas de desinfección

Como parte de las medidas de contención, unas 40 escuelas suspendieron temporalmente las clases para realizar limpiezas profundas y desinfección de sus instalaciones.

El funcionario explicó que la recomendación fue dirigida únicamente a los planteles donde se detectaron casos, mientras que las escuelas sin afectaciones continuaron operando normalmente.

Las labores incluyeron la desinfección de baños y superficies con soluciones de cloro, debido a que el virus puede permanecer en objetos contaminados y propagarse con facilidad.

Niños pequeños y adultos mayores son los más vulnerables

Aunque el brote ha afectado a personas de todas las edades, las autoridades advirtieron que los niños pequeños, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas o tienen el sistema inmunológico comprometido presentan un mayor riesgo de sufrir deshidratación severa.

Por ello, el Minsa insiste en acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas como:

Diarrea líquida.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Decaimiento.

La atención temprana permite iniciar rápidamente la hidratación con suero oral, agua y líquidos preparados en casa, evitando complicaciones que puedan requerir hospitalización.

David sigue siendo el distrito con más casos

Aunque el distrito de David concentra la mayor cantidad de contagios, el Minsa confirmó que también se han detectado casos en Los Algarrobos, Boquete, Dolega y Alanje, donde las instalaciones de salud permanecen reforzadas para atender a la población.

Las autoridades nacionales mantienen vigilancia epidemiológica permanente para detectar oportunamente cualquier incremento de casos en otras regiones del país.

El Ministerio de Salud reiteró que la mejor forma de prevenir el contagio del norovirus es el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Además, recomendó que las personas enfermas permanezcan en sus hogares, eviten preparar alimentos para otras personas y desinfecten adecuadamente los baños y superficies que utilizan hasta dos o tres días después de desaparecer los síntomas, con el fin de reducir el riesgo de transmisión.