Celebración de San Francisco de Asís reúne a familias y sus mascotas en el Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/La iglesia de San Francisco de Asís, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, fue escenario de una celebración muy particular este 4 de octubre, cuando decenas de familias acudieron con sus mascotas para recibir la tradicional bendición en honor al patrono de los animales.

Perros, gatos y otras mascotas formaron parte de la ceremonia religiosa, que cada año convoca a los fieles junto a sus compañeros de cuatro patas, considerados miembros de la familia.

Durante la homilía, el fraile encargado destacó que los animales son también una bendición y creación divina, por lo que la iglesia abre sus puertas en esta fecha para encomendar su protección bajo la intercesión de San Francisco de Asís.

Algunos asistentes compartieron sus testimonios. Una feligresa indicó que llevó a su perro como promesa, tras haber sido operado recientemente, y resaltó la importancia de que también las mascotas reciban la bendición de Dios. Otra familia celebró la oportunidad de participar en la misa con sus cuatro animales, describiéndolo como un gesto que refuerza la unión familiar.

La jornada estuvo marcada por la convivencia armónica entre perros y gatos dentro del templo, lo que dio un carácter aún más especial a la festividad.

Con el paso de los años, esta bendición de mascotas se ha convertido en una tradición en la iglesia de San Francisco de Asís, atrayendo a familias enteras que ven en sus animales no solo compañía, sino parte integral de su vida cotidiana.

Con información de Emilio Batista