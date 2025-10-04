Celulares, tijeras, espejos y más: Todo lo que decomisaron en la cárcel femenina de Dolega

La presencia de estos objetos dentro de las celdas es una violación directa a las normas de seguridad del penal.

Chiriquí/La Policía Nacional y unidades de control de multitudes ejecutaron la operación denominada "Armagedón 2" en el Centro Femenino de Rehabilitación Los Algarrobos de Dolega, logrando el decomiso de una gran cantidad de artículos estrictamente prohibidos, incluyendo 22 teléfonos celulares.

El operativo, diseñado para garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario, se dividió estratégicamente en dos fases: la revisión de los hogares y la inspección de las áreas preventivas y módulos del centro de rehabilitación.

Artículos Prohibidos Decomisados

Las autoridades confirmaron que, además de los 22 teléfonos móviles, se incautaron los siguientes artículos:

Cargadores de celulares

Envoltorios de cigarrillos

Pesas digitales

Tijeras

Espejos

Encendedores

La presencia de estos objetos dentro de las celdas de las internas representa una violación directa a las normas de seguridad del penal.

Refuerzo del Régimen Penitenciario

La Policía Nacional indicó que el objetivo central de estas acciones es mantener el orden y la disciplina. Estas requisas penitenciarias de alto impacto se realizan al menos una vez al año en los diferentes centros penitenciarios del país, buscando eliminar cualquier elemento que pueda comprometer la seguridad o facilitar la comisión de delitos desde el interior.

La Operación "Armagedón 2" en Los Algarrobos subraya el compromiso de las autoridades con el control estricto de los penales, una acción crucial para la seguridad pública y el buen funcionamiento del sistema de rehabilitación.

Con información de Demetrio Ábrego