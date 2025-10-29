Centro de Arte y Cultura de Colón impulsa el cambio social y económico en la provincia

A un año de su inauguración, este espacio ha recibido a más de 46,800 visitantes y desarrollado más de 40,000 actividades culturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro de Arte y Cultura de Colón se ha convertido en un símbolo de transformación y esperanza para una provincia históricamente marcada por los prejuicios y la violencia.

A un año de su inauguración, este espacio —ubicado en el histórico edificio que albergó el Colegio Abel Bravo y protegido por la Ley de Patrimonio Histórico— ha recibido a más de 46.800 visitantes y desarrollado más de 40.000 actividades culturales, generando una derrama económica cercana a los mil dólares en la comunidad.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Cultura (MiCultura), busca fortalecer el tejido social y dinamizar la economía local mediante el arte y la cultura como herramientas de prevención y desarrollo. “El Centro de Arte y Cultura ha llegado para impactar de manera positiva a la provincia de Colón”, afirmó Abel Arronategui, director del Centro de Cultura de Colón y gestor cultural en la provincia.

Reducción de la violencia y reactivación social

De acuerdo con Arronategui, el impacto del centro va más allá de lo cultural. Explicó que, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, se han identificado una reducción del 86% en la tasa de homicidios en el corregimiento de Barrio Sur, donde está ubicado el centro. A su vez, indicó que el arte y la cultura son mecanismos de prevención, y los resultados lo demuestran.

El espacio ha fomentado una convivencia más segura y un sentido renovado de orgullo entre los colonenses. Señaló que, en la actualidad, los turistas que llegan en cruceros se sienten más confiados para recorrer la ciudad y disfrutar de la oferta artística y cultural que ofrece.

La ciudad, que históricamente ha enfrentado estigmas asociados a la violencia, busca ahora consolidar una nueva identidad. El gestor cultural manifestó que el colonense tiene un profundo sentido de pertenencia; no importa si es de Nombre de Dios, Portobelo o Donoso, siempre dirá: "Soy colonense". Comentó que dado esto es importante que la sociedad empiecen a mirar a Colón desde sus avances y no solo desde sus problemas.

Avances visibles y oportunidades

Las cifras respaldan este resurgimiento: el sistema de Colón Puerto Libre ha registrado más de 130 mil transacciones por un monto superior a 16.6 millones de dólares, mientras que la Zona Libre de Colón ha incrementado en 160% el número de empresas establecidas en comparación con décadas anteriores.

Además del Centro de Arte y Cultura, se han recuperado espacios emblemáticos como la Iglesia de Piedra, la Gobernación Provincial y las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, todos ejemplos del renacimiento urbano y patrimonial que vive la provincia.

El experto puntualizó que Colón está avanzando, y parte de ese avance se refleja en la gastronomía, en la música, en la creatividad de su gente. Con un ambiente renovado, nuevas oportunidades y una visión más optimista, Colón reafirma su título de “La Perla del Caribe”, demostrando que el arte y la cultura pueden ser motores reales de cambio social y económico.