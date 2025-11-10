Centro de Salud de Parita cerrará parcialmente desde este martes por trabajos de remodelación

Los servicios de atención médica se ofrecerán en los subcentros de París, Potuga, Portobello y Cabuya, donde se dispondrá de médico, enfermera, servicio de farmacia y evaluación dental, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y la atención oportuna a los usuarios.

Parita, Herrera/Del 11 al 14 de noviembre, parte de las instalaciones del Centro de Salud Edelmira Luna, en el distrito de Parita, provincia de Herrera, permanecerán cerradas temporalmente debido a trabajos de remodelación y mejoras de infraestructura.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la medida busca garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario, mientras se desarrollan las obras orientadas a mejorar la calidad de la atención médica que se brinda a la comunidad. Durante el cierre, se habilitará un puesto de atención de urgencias en el área exterior del centro de salud, el cual contará con el apoyo de una ambulancia para el traslado de pacientes a otras instalaciones médicas en caso necesario.

Además, los servicios de atención médica se ofrecerán en los subcentros de París, Potuga, Portobello y Cabuya, donde se dispondrá de médico, enfermera, servicio de farmacia y evaluación dental, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y la atención oportuna a los usuarios.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población acudir al subcentro más cercano para recibir atención médica o medicamentos durante el desarrollo de los trabajos. Las mejoras forman parte de un plan de adecuación y modernización de las instalaciones de salud en la región.