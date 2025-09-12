Cerrarán tramo vial en Burunga por trabajos de alcantarillado

Las labores se ejecutarán de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con una duración aproximada de 45 días. Los días feriados no habrá jornada laboral, y se mantendrán medidas de seguridad en la zona de influencia directa.

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP) informó que, a partir del 15 de septiembre de 2025, se realizará el cierre total de un tramo de la vía principal de Burunga, en el distrito de Arraiján, como parte de los trabajos de construcción del Colector Principal de Burunga Centro.

El cierre comprende desde la intersección de la Calle 25 de Diciembre hasta Materiales Cortez, y se mantendrá durante el tiempo que duren las obras, las cuales incluirán un Plan de Tráfico y Desvío Vehicular para garantizar la circulación de automóviles y reducir las afectaciones a los residentes.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa BTD Proyectos 12, S.A., contratista responsable del proyecto “Diseño y Construcción de la Red de Alcantarillado de Burunga Este con la Inclusión del Colector Principal de Burunga Centro”.

El PSP señaló que la intervención busca garantizar el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad del sistema sanitario. Al mismo tiempo, pidió disculpas a los residentes por las molestias que puedan ocasionarse e instó a cumplir con las recomendaciones establecidas.

Para consultas, los afectados pueden comunicarse con BTD Proyectos 12, S.A., al teléfono 6286-0928, o con el Programa Saneamiento de Panamá al 235-8601, extensión 1257.