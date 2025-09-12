Policía aprehende a tres sospechosos por homicidio de la señora Nivia Bosquez en Parita

Se espera que en las próximas horas estos hombres se enfrenten a una audiencia de garantías para determinar la medida cautelar y los cargos que se les imputarán.

Tres presuntos implicados en el homicidio de una adulta mayor de 62 años fueron capturados en La Chorrera, informó la Policía Nacional este viernes 12 de septiembre.

Se trata de tres hombres, que fueron ubicados tras el desarrollo de diligencias de allanamiento en el corregimiento de Guadalupe, en el sector de La Valdeza, donde también se decomisaron indicios tecnológicos que vinculan a estos hombres con el crimen ocurrido el pasado 1 de septiembre en la comunidad de Los Higos de Parita, en la provincia de Herrera.

Se pudo conocer que uno de los capturados tiene 26 años; la edad de los otros dos no fue detallada en los informes policiales. Se espera que en las próximas horas este hombre de 26 años se enfrente a una audiencia de garantías para determinar la medida cautelar y los cargos que se le imputarán.

El pasado jueves 4 de septiembre, la Policía Nacional capturó al primer sospechoso, también en el distrito de La Chorrera, el cual se mantendrá bajo detención provisional durante 6 meses tras enfrentarse a una audiencia de garantías.

Este individuo fue imputado y es investigado por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita, en perjuicio de Nivia Judith Bosquez, de 62 años.

El crimen

La noche del 1 de septiembre, la señora Nivia Bosquez, propietaria de una pequeña tienda ubicada a un costado de su residencia en Los Higos de Parita, fue atacada y amordazada por delincuentes que ingresaron al lugar con el propósito de robar. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables se llevaron parte de las ganancias de las ventas del día, además de su teléfono celular, y revisaron parte de la vivienda en busca de otros artículos que robar.