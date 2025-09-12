Fundación Libertad Ciudadana advierte falta de voluntad política en proyectos anticorrupción

Olga de Obaldía cuestionó el trámite de estas propuestas en la Asamblea Nacional y la actuación de la Comisión de Gobierno.

La directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana Capítulo de Panamá, Olga de Obaldía, afirmó que los proyectos anticorrupción presentados recientemente son vitales para el país, pero advirtió que si la Asamblea Nacional no los ha colocado como prioridad, se está enviando un mensaje cuestionable a los ciudadanos, que claman por justicia ante tantos escándalos de corrupción que involucran a funcionarios.

De Obaldía recordó que han acompañado a diputados que impulsan propuestas en la materia. “Hemos estado aquí inclusive acompañando a diputados que proponen proyectos que pueden mejorar la lucha contra la corrupción”, señaló. Agregó que el foco debe estar en la prevención de los actos de corrupción, no solo en su sanción.

Sobre el proyecto impulsado por el procurador Luis Carlos Gómez, resaltó que se trata de una propuesta muy importante, porque abarca tres puntos clave: aumentar el tiempo de prescripción de los delitos contra el Estado, elevar las penas y revisar los arreglos de pena.

En su opinión, estas medidas buscan cerrar espacios de impunidad.

“Muchas veces se tienen las pruebas, pero los procesos se caen antes de llegar a juicio”, dijo. Añadió que los arreglos de pena también han servido como mecanismo de impunidad, por lo que considera acertada la revisión de esa figura.

Aunque destacó el valor de las reformas penales, subrayó que el país necesita dar un paso más. “Yo creo que todavía para nuestro país es más importante aún tener mejores mecanismos de rendición de cuentas, pero sobre todo de prevención”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó la relevancia del proyecto sobre declaraciones patrimoniales y de intereses, al que considera una herramienta preventiva. “Ese proyecto puede ayudar a detectar enriquecimiento ilícito a través de la revisión anual de las declaraciones”, explicó.

De Obaldía advirtió que en Panamá se repite un patrón que genera malestar en la población. “Personas que entran al servicio público con una condición económica, pero cinco años después están en una condición de bienes raíces, de absoluto multimillonario en todo sentido y que no se puede justificar”, denunció.

Al referirse al trámite de estas propuestas en la Asamblea Nacional, cuestionó la actuación de la Comisión de Gobierno. “Desde que comenzó esta administración hemos acompañado al menos tres proyectos y hemos visto una actuación constante hacia bloquear todo lo que signifique cambios en la normativa que pueda mejorar la corrupción”, expresó.

Para la directora de Libertad Ciudadana, el mensaje entre la sociedad y los diputados debe entenderse en dos direcciones. “Nosotros les pedimos que piensen en el país, pero ellos también nos están diciendo: mira para qué nos elegiste y mira lo que estamos haciendo”, advirtió.

