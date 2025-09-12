Clima en Panamá: Se esperan aguaceros intensos y tormentas en todo el territorio nacional

Durante las próximas horas, el país experimentará condiciones mayormente inestables a lo largo de la costa Caribe, con incursión hacia tierra firme y hacia el Pacífico, especialmente sobre el golfo de Panamá, costa de Herrera, Los Santos y sur de Veraguas, mientras que en el resto del país prevalecerá un cielo nublado. Así lo advirtió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) en el informe de este viernes 12 de septiembre.

En horas de la mañana se esperan las primeras lluvias sobre Colón, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Norte, Panamá Este, la región de Azuero, Veraguas y Darién, mientras que el resto del territorio se mantendrá cubierto.

Con la llegada de la tarde se prevén lluvias y aguaceros con tormentas de forma generalizada en todo el país, con mayor intensidad en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé y Herrera. Estas condiciones podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento y deslizamientos de tierra. Ya en la noche, se mantendrán las lluvias en variada intensidad en la región occidental, con tendencia a disminuir en horas avanzadas, mientras que en el resto del país el panorama será más estable con cielo parcialmente cubierto.

Cabe recordar que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el domingo 14 de septiembre.

En cuanto a las temperaturas, en las zonas montañosas y de mayor altitud se esperan mínimas entre 10 °C y 15 °C, mientras que en el resto del país los registros irán entre 16 °C y 21 °C al amanecer. Durante el día, las máximas estarán entre 23 °C y 25 °C, y en el área central podrían alcanzar entre 26 °C y 29 °C. Los vientos se presentarán de intensidad leve a moderada, con velocidades de 5 a 20 km/h, variables según la región y el momento del día, con un patrón de confluencia que puede generar mayor inestabilidad atmosférica.

Las condiciones marítimas se mantienen favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico, con oleaje bajo que no supera los 1.40 metros y una frecuencia de ondas reducida, lo que favorece la navegación y actividades costeras. En cuanto a la radiación ultravioleta, los niveles estarán entre moderados y altos, con valores que oscilan entre 5 y 6 en la escala internacional.

Se recomienda a la población seguir las normas y medidas de prevención emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

También podría leer: