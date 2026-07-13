Chapman afirma que caso de fraude con créditos fiscales no afectará la recaudación del Estado

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el tráfico de créditos fiscales es una práctica de vieja data.

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el caso de fraude relacionado con créditos fiscales detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) no tendrá impacto en la recaudación del Estado y afirmó que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles institucionales.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el tráfico de créditos fiscales es una práctica de vieja data y reiteró que las autoridades están adoptando las medidas correspondientes para reforzar el sistema tributario.

”Este país tiene desde que yo tengo uso de memoria, tráfico de créditos fiscales, que inclusive iban terminado en consecuencias humanas duras, lo que es un problema de larga data y en el cual nadie ha prestado la debida atención y en el cual sí se han engañado, bancos, se han engañado, empresas, aseguradoras a lo largo de los años, y eso demuestra la debilidad de nuestro sistema”, indicó.

Las declaraciones surgen luego de que las investigaciones revelaran que el sistema E-Tax de la DGI fue vulnerado por una presunta red integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares, entre ellos abogados y banqueros.

Chapman sostuvo que este caso no debe afectar la confianza de los contribuyentes y aseguró que las instituciones continúan trabajando para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema.

”Estos problemas y estas debilidades no fueron causadas por esta administración es importante hacer hincapié. En ello, las debilidades están atendiendo y debo reconocer la ayuda y el apoyo técnico que estamos recibiendo de muchos organismos internacionales expertos en el tema”, detalló Chapman.

En el marco de la denominada Operación Pandora, un juez de garantías ordenó la detención provisional de 13 personas y el depósito domiciliario para otras tres, tras una audiencia de imputación por presuntos delitos financieros y contra la administración pública.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la red habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 40 millones de dólares al Estado.

Con información de Luis Jiménez