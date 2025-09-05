China responde a Estados Unidos y rechaza señalamientos sobre su influencia en Centroamérica

Panamá/La Embajada de la República Popular China en Panamá reaccionó con firmeza a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, calificándolas como una “amenaza e intimidación” contra los pueblos de Centroamérica.

Hemos tomado nota de la última de las tantas amenazas e intimidaciones de EEUU contra nacionales centroamericanos y la ‘interpretación’ de su embajador en Panamá. El gran liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) en China y su destacada contribución a la causa de desarrollo y progreso de la humanidad son mundialmente reconocidos e indiscutibles. Una mentira contra el PCCh seguirá siendo una mentira, aunque se repita mil veces”, señaló la representación diplomática.

El pronunciamiento destacó que los panameños han expresado respaldo frente a lo que califican como un acto de “matonería” por parte de Washington. “Parece que el pueblo panameño nos ha ayudado mucho para responder este acto de imponer matonería, coerción y miedo contra el pueblo centroamericano so pretexto de China”, indicó la Embajada.

La influencia corrupta y maligna del Partido Comunista Chino (PCC) en Centroamérica amenaza la estabilidad mientras busca socavar el Estado de derecho.



Hoy, EE.UU. anunció restricciones de visa para quienes colaboren con el PCC para socavar la gobernanza y la rendición de… — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) September 5, 2025

De acuerdo a la embajada China algunos de los mensajes recogidos en las redes sociales de los panameños en contra de Estados Unidos son:

“ El único país que ha causado problemas en Centroamérica, guerras y escándalo de drogas es EEUU No es China quien anda desestabilizando a los países hispanos ”.

”. “ ‘Influencia maligna del PCCh en Latinoamérica’, lo dice un embajador del país que más daño le ha ocasionado a Latinoamérica ”.

”. “Señor embajador, las políticas exterior e interior de cada país, son de su mera exclusividad”.

La controversia surge luego de que el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera advirtiera sobre la supuesta “influencia maligna” del Partido Comunista de China en América Latina.

La embajadora de Panamá en China es Xu Xueyuan. El jueves, Estados Unidos (EEUU) anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino, con el objetivo de contrarrestar lo que calificó como la “influencia corrupta de China” en América Central y detener sus intentos de “subvertir el Estado de derecho” en la región.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida permitirá restringir el ingreso a territorio estadounidense de ciudadanos centroamericanos que, estando en países de la región y actuando en nombre del Partido Comunista Chino, dirijan, financien, autoricen o presten apoyo significativo a actividades que socaven el Estado de derecho.