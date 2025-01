Mulino: 'La relación privilegiada que tenemos es con EEUU'

Ciudad de Panamá/En un evidente intento por calmar las tensiones que han surgido en las últimas semanas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, afirmó que por razones históricas no existe un país sobre la tierra con el que Panamá tenga una relación tan fluida y privilegiada, aún en los momentos difíciles, como lo es Estados Unidos.

En tanto, dándole un nivel no tan preponderante, sin mencionar algún nombre, Mulino aseveró que la relación con China fue heredada producto de “la mentalidad maquiavélica de un enfermo”.

No obstante, reconoció que China es un usuario importante de la vía interoceánica, al igual que hay una pujante comunidad china en Panamá.

El mandatario recordó que desde el día uno e inclusive antes de que fuésemos República, en el país han proliferado los conocidos popularmente como “china town” o barrios chinos, que comparó con los que hay en California, Nueva York y San Francisco.

No puedo desconocer eso, pero de allí a que el respeto que siento por la comunidad china en Panamá me nuble para no reconocer la importancia que tiene la relación de los Estados Unidos con Panamá en 1903, no es el caso. Es EEUU la relación privilegiada que tenemos, no es China", puntualizó el mandatario panameño.