Chiquita Brands: Más de 800 personas participan en feria de reclutamiento de la empresa en Bocas del Toro

La actividad, que se realiza en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), busca ofrecer oportunidades de empleo a trabajadores con experiencia en el cultivo, cosecha y empaque de banano, en un esfuerzo por recuperar más de 5 mil empleos en el sector.

Bocas del Toro/Más de 800 personas acudieron a la feria de reclutamiento laboral organizada por la empresa bananera Chiquita Brands en la provincia de Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación de la industria bananera en esta región del país.

La actividad, que se realiza en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), busca ofrecer oportunidades de empleo a trabajadores con experiencia en el cultivo, cosecha y empaque de banano, en un esfuerzo por recuperar más de 5 mil empleos en el sector. Los organizadores informaron que la feria continuará durante toda esta semana en la provincia.

Te podría interesar: Avanza instalación del alumbrado navideño en parques del distrito capital: el gran encendido será el 30 de noviembre

“Nos quedan tres días de feria. Mañana (jueves) estaremos en el área de la empacadora de la finca 3-3, el viernes en la finca 6-5, y cerrando el día sábado 15 en la empacadora de la finca 13. El horario es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los requisitos son los mismos”, detalló Alexander Gabarrete, representante de la empresa.

Asimismo, se hizo un llamado a los aspirantes a acudir a la finca más cercana a su domicilio, a fin de mantener el orden y facilitar el proceso de registro. Los interesados deben presentar su cédula de identidad y llenar el formulario de inscripción.

"Hace un rato también conversé; vamos a tratar de llamar al Tribunal Electoral para que nos apoyen con estas cédulas dañadas de las personas que van a ser contratadas", señaló la titular del Mitradel, Jackeline Muñoz. Entre los asistentes, muchos expresaron su esperanza de volver a formar parte de una industria que durante décadas ha sido pilar económico de la provincia.

Con información de Nixon Miranda