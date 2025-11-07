Chiriquí: Idaan anuncia trabajos para mejorar la potabilización del agua en planta de Santa Marta

En el caso de la planta potabilizadora de Santa Marta, el problema se ha intensificado por la cantidad de lodo y material arrastrado por las corrientes.

Chiriquí./Ante las constantes fluctuaciones en el suministro de energía eléctrica y las crecidas de los ríos que han afectado las tomas de captación de agua, diversas comunidades de la provincia de Chiriquí enfrentan dificultades en el suministro de agua potable, anunció el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Los sectores más afectados se encuentran en los distritos de Barú, Bugaba, el Oriente chiricano y David, donde los equipos de las plantas potabilizadoras han tenido que reducir o suspender temporalmente su operación debido al alto nivel de turbiedad en el agua cruda.

En el caso de la planta potabilizadora de Santa Marta, el problema se ha intensificado por la cantidad de lodo y material arrastrado por las corrientes.

“Las crecidas del río han traído mucho lodo, mucho material que nos dificulta la potabilización del agua. Ya hemos coordinado con Panamá para traer un material filtrante y reemplazar el actual”, explicó el director del Idaan en Chiriquí, Carlos Rivera.

El funcionario indicó que este fin de semana se programarán trabajos en la planta de Santa Marta para mejorar la capacidad de los filtros, de manera que puedan funcionar por más tiempo durante los periodos en que el agua llega con altos niveles de suciedad.

Rivera añadió que el Idaan ha establecido cronogramas de mantenimiento en coordinación con la dirección general de la institución, con el objetivo de reducir las fluctuaciones en el servicio y optimizar las tomas de captación.

“Buscamos garantizar la fluidez en el proceso de potabilización y evitar los perjuicios que afectan directamente a la población”, sostuvo el director provincial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios a hacer un uso racional del agua mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento y limpieza en las plantas afectadas.

