San Miguelito celebrará el 10 de noviembre con desfile folclórico en Rufina Alfaro; no habrá carretas ni fuegos artificiales

Desfile folclórico del 10 de noviembre en Rufina Alfaro arrancará a las 9 a.m. y contará con 5,000 visitantes.

Con motivo de la celebración del 10 de noviembre, fecha en la que Panamá conmemora el primer grito de independencia de España, el corregimiento de Rufina Alfaro en el distrito de San Miguelito celebrará el tradicional desfile folclórico familiar; así lo confirmó el representante Iván Cheribín.

Te puede interesar: Carrizo responde a secuestro de bienes: 'He sido víctima de innumerables calumnias e injurias'

Cheribín explicó que este desfile es una tradición que nació hace cinco años mediante un acuerdo del Consejo Municipal, y que busca resaltar la cultura y las costumbres del pueblo interiorano, especialmente por el nombre histórico del corregimiento.

“Hace cinco años propusimos este desfile folclórico típico para resaltar nuestras tradiciones. Yo, con raíces en Los Santos, quise establecer algo permanente que el corregimiento pudiera celebrar cada año”, expresó Cheribín.

El representante destacó que el evento ha crecido con el tiempo, gracias al apoyo de la comunidad y la participación de delegaciones de todo el país. “Hoy contamos con 50 delegaciones, y aún siguen inscribiéndose. Por primera vez tenemos un fuerte respaldo de la empresa privada, lo que demuestra la confianza en nuestro trabajo y el crecimiento comercial de la zona”, señaló.

Cheribín agregó que Rufina Alfaro es considerada “el pulmón económico de San Miguelito”, con una importante recaudación comercial y presencia bancaria que ha contribuido al desarrollo del corregimiento.

Ruta y logística del desfile

El representante reiteró que el desfile se realizará el lunes 10 de noviembre, iniciando a las 9:00 de la mañana, y se prevé que finalice alrededor de las 3:00 o 3:30 de la tarde.

“Esperamos la visita de unas 5,000 personas que no son del corregimiento. El desfile comienza en la entrada de Brisas del Golf, frente al centro comercial Brisas Capital, y termina en el cruce donde está el supermercado 99”, explicó. Añadió que esta vía se mantendrá cerrada durante el evento.

“Con las autoridades de seguridad acordamos cerrar los cuatro paños para que los vecinos puedan ubicarse en las aceras y disfrutar del desfile con comodidad”, indicó.

Sin carretas ni fuegos artificiales

Sobre la inclusión de carretas, Cheribín aclaró que el desfile folclórico de Rufina Alfaro no contará con ellas.

“No descalificamos a quienes las utilizan en otros lugares, pero nuestra comunidad está muy activa en temas de protección y bienestar animal. Por eso no tenemos carretas ni fuegos artificiales, ya que afectan a las mascotas. En nuestro corregimiento muchos vecinos tienen animales y merecen respeto”, manifestó.

Organización y seguridad

El evento está organizado por la Junta Comunal de Rufina Alfaro, dirigida por Cheribín desde hace seis años y medio, con el propósito de promover actividades familiares, seguras y libres de consumo de licor.

“Queríamos cambiar la idea de ir a actividades con licor y enfocarnos en un evento meramente familiar. Hemos invitado a la Asociación de Santeños residentes en San Miguelito, ya que hay una gran comunidad de ellos en el corregimiento”, señaló.

El representante reiteró la invitación a la ciudadanía: “Este lunes 10 de noviembre iniciamos a las 9:00 a.m., y esperamos cerrar a las 3:00 p.m. con la última delegación. Tendremos dos bandas independientes, y es una actividad que siempre se ha desarrollado con orden y alegría familiar”.

Cheribín informó además que el desfile contará con stands de emprendedores locales, debidamente certificados por el Ministerio de Salud, y con la participación de empresas privadas que ofrecerán degustaciones a lo largo de la ruta.

Te puede interesar: ATTT implementa registro en línea de boletas de tránsito

Añadió que en materia de seguridad, se dispondrá de 150 unidades de la Policía Nacional, además de la Cruz Roja, ambulancias, paramédicos para garantizar el bienestar de todos los asistentes. También se instalarán tres centros de hidratación para los participantes y el público.

“Es un evento para toda la familia, organizado con disciplina, respeto y mucha seguridad”, concluyó Cheribín.