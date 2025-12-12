Chitré es Belén: Navidad y tradición en Herrera

Este domingo inicia el programa “Chitré es Belén” , una iniciativa que llevará actividades navideñas a las plazas públicas de los corregimientos de Monagrillo, Llano Bonito, Chitré, La Arena y San Juan Bautista , durante toda la temporada.

Chitré, Herrera/La ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera, se prepara para vivir el ambiente navideño con una variada agenda de actividades. Este sábado 13 de diciembre se realizará el gran desfile de Navidad, un evento lleno de colorido, entusiasmo y alegría, pensado para el disfrute de niños y familias.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Municipio de Chitré y la empresa privada, como parte de las celebraciones decembrinas en el distrito.

Puede leer: Fondo Bezos destina $24.5 millones para fortalecer la protección marina en Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador

Además, a partir de este domingo inicia el programa “Chitré es Belén”, una iniciativa que llevará actividades navideñas a las plazas públicas de los corregimientos de Monagrillo, Llano Bonito, Chitré, La Arena y San Juan Bautista, durante toda la temporada.

Noris Rodríguez, del Comité Chitré es Belén, explicó que este proyecto de turismo navideño surge a partir de los gratos recuerdos de la profesora Rosaura Castro de Ávila, quien rememora las celebraciones del Belén que se realizaban en años anteriores en Chitré, con gran entusiasmo por el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

“El cierre oficial será el 3 de enero en el Parque Centenario. Será un evento de Reyes, donde los Reyes llegarán a caballo y nos reuniremos todos en el parque para celebrar con música”, detalló la profesora Castro de Ávila.

La Navidad en Chitré se presenta como un plan familiar, para que propios y visitantes disfruten de las festividades durante toda la temporada en el distrito.

Con información de Eduardo Javier Vega.