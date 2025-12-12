Fondo Bezos destina $24.5 millones para fortalecer la protección marina en Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador

El financiamiento también apoyará tecnologías y estudios que ya están en curso, como el despliegue de más de 1,200 cámaras submarinas y el muestreo de ADN ambiental

El Fondo Bezos para la Tierra anunció hoy la entrega de $24.5 millones en nuevas subvenciones destinadas a fortalecer la protección de ecosistemas marinos clave en el Pacífico Oriental Tropical, una región compartida por Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Los fondos se dirigirán a guardaparques, comunidades costeras y organizaciones locales para mejorar la seguridad, la planificación y la conservación basada en ciencia.

Con este aporte, la inversión total del Fondo en la región supera ya los $60 millones, casi duplicando su compromiso inicial. Desde 2021, estos cuatro países han logrado designar más de 400,000 km² de nuevas áreas marinas protegidas, casi triplicando la protección regional. Panamá, Costa Rica y Colombia han protegido cada uno más del 30 % de sus aguas nacionales, mientras que Ecuador ha ampliado la protección en zonas marinas estratégicas. Juntas, estas naciones trabajan en la construcción de uno de los mayores esfuerzos de conservación marina coordinada en el mundo.

“Apoyar a quienes están en el agua”

Tom Taylor, presidente y director ejecutivo del Fondo Bezos para la Tierra, afirmó que la inversión busca fortalecer a quienes protegen estos ecosistemas únicos.

“Estas aguas albergan tortugas en peligro de extinción, bancos de atún y son los únicos lugares del planeta donde aún se reúnen miles de tiburones martillo. Cuando las comunidades cuentan con las herramientas adecuadas, el océano recupera la vida. De eso se trata esta inversión: apoyar a quienes trabajan y darle a la naturaleza la oportunidad de prosperar”.

Las subvenciones permitirán a los equipos de patrullaje acceder a mejores herramientas de planificación, información satelital confiable y capacitación para operar de forma más segura en zonas marinas remotas. La medida es clave, ya que muchas de las áreas protegidas de la región son difíciles de monitorear y requieren recursos especializados para una gestión eficaz.

Un compromiso regional que trasciende fronteras

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, destacó que la cooperación entre los países del Pacífico Oriental Tropical está impulsando avances históricos:

“Panamá ha fortalecido la protección del Parque Nacional Coiba junto con las comunidades locales. Ya hemos salvaguardado más de la mitad de nuestro territorio marino. Nuestro trabajo trasciende fronteras, impulsando el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental como la primera Reserva de la Biosfera Marina transfronteriza del mundo”.

La región alberga importantes zonas de crianza para especies que nacen en manglares, estuarios y bahías protegidas, y que luego migran a través de corredores marinos internacionales. Las nuevas subvenciones fortalecerán la protección de estos hábitats críticos, así como el monitoreo científico que permite comprender los desplazamientos de tiburones, tortugas, ballenas y atunes.

Ciencia, vigilancia y protección comunitaria

El financiamiento también apoyará tecnologías y estudios que ya están en curso, como el despliegue de más de 1,200 cámaras submarinas y el muestreo de ADN ambiental, herramientas clave para medir tendencias de biodiversidad y guiar decisiones de conservación.

Además, parte de la inversión impulsará modelos de financiamiento local que permitan a las comunidades sostener la protección de viveros costeros año tras año.

Subvenciones concedidas

El Fondo Bezos detalló las organizaciones beneficiarias y los objetivos de cada subvención: