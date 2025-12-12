Teletón 20-30 inicia este viernes con la meta de equipar un centro de diagnóstico prenatal en el Hospital Santo Tomás

El presidente de la Teletón 20-30, Carlos Francisco Tarragó, ofreció los detalles finales del evento, que comenzará a las 8:00 p.m. en cadena nacional, incluidos TVN y TVMax.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva edición de la Teletón 20-30 inicia este viernes 12 de diciembre, la cual es un proyecto solidario que por más de 40 años ha movilizado a miles de panameños y se ha convertido en una de las tradiciones de mayor respaldo ciudadano en el país.

El presidente de la Teletón 20-30, Carlos Francisco Tarragó, ofreció los detalles finales del evento, que comenzará a las 8:00 p.m. en cadena nacional, incluidos TVN y TVMax. Para este año la meta será la dotación de equipos de última tecnología para el Hospital Santo Tomás, con el fin de crear un centro de diagnóstico prenatal.

Tarragó explicó que la instalación del centro permitirá identificar anomalías durante el embarazo, lo que facilitará un tratamiento oportuno y evitará que dichas condiciones puedan convertirse en discapacidades. Agregó que se busca brindar a las madres y a sus familias la posibilidad de detectar cualquier problema a tiempo. Destacó que esta iniciativa beneficiará a miles de familias, sobre todo aquellas que no cuentan con acceso a servicios privados o especializados.

Formas de donar

La organización ha incorporado distintas vías para facilitar la participación ciudadana. Los aportes pueden realizarse a través de aplicaciones como Yappy, Cash, PageloFácil, entre otros.

Añadió que, en redes sociales, la cuenta Teletón 20-30 Panamá mantiene publicados los números de las cuentas bancarias oficiales del Club Activo 2030 para transferencias vía ACH. Quienes deseen asistir de forma presencial pueden acudir al Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde se desarrollará la actividad completa.

Una celebración nacional

La Teletón contará este año con espectáculos musicales, artistas nacionales e internacionales, así como actividades especiales como:

Comparsa Fest , competencia intercolegial de comparsas.

, competencia intercolegial de comparsas. Reto 2030 de bandas independientes , que se presentará el sábado en la tarde.

, que se presentará el sábado en la tarde. Micrófono abierto, una oportunidad para que talentos emergentes suban al escenario.

Tarragó recordó que por la Teletón han pasado artistas que más tarde se convirtieron en grandes figuras internacionales, como Luis Fonsi y Marc Anthony, quienes participaron cuando aún iniciaban sus carreras.

En paralelo al inicio del evento, este viernes se inaugurará el proyecto meta del año pasado en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que incluye adecuaciones y nuevos equipos adquiridos gracias a los aportes de la ciudadanía. La organización reiteró que la Teletón es un esfuerzo colectivo que ha caracterizado al país por décadas.