Panamá enfrenta saturación de basura: campaña de reciclaje busca aliviar presión en vertederos

Spadafora lamentó que, pese a los avances puntuales, Panamá continúe atrasado en gestión de residuos debido a la falta de aplicación de la Ley 276 de Gestión Integral de Residuos , que aún no ha sido reglamentada.

Ciudad de Panamá, Panamá/En plena temporada navideña, cuando la generación de basura se dispara en todo el país, la asesora del proyecto Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos, Alida Spadafora, hizo un llamado urgente a reforzar la reducción, clasificación y reciclaje de los residuos para evitar que la crisis de desechos siga agravándose, especialmente en vertederos como cerro Patacón.

Spadafora destacó que la acumulación de toneladas de basura diarias en diciembre no es solo un problema operativo, sino también cultural. “Hemos estado tratando de cambiar la mentalidad, porque al final parte de allí”, indicó al subrayar que el consumo desmedido y la mala disposición de los desechos continúan sobrecargando los sistemas de recolección y los vertederos del país.

Campaña de reciclaje y materiales admitidos

Spadafora recordó que la organización Ancón y TVN mantienen desde 2007 el proyecto “Ponte en ambiente”, que promueve el consumo responsable y el reciclaje. Explicó qué materiales pueden llevarse a los centros de acopio:

Cartón

Latas de aluminio y de conserva

Plásticos reciclables números 1 (PET) y 2

(PET) y Vidrio

Este sábado se realizará una jornada de reciclaje en el Parque Rogelio Arango Chiari (Rach) de Brisas del Golf, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., donde los ciudadanos podrán entregar estos materiales, siempre que estén limpios y separados.

Puedes leer: Desfile de Navidad promete más de seis horas de música, color y sorpresas para toda la familia este domingo

Plásticos 1 y 2: qué son y por qué importan

La especialista aclaró la diferencia entre los dos tipos de plástico aceptados:

El plástico #1 (PET) , usado en botellas transparentes, es “plenamente reciclable”.

, usado en botellas transparentes, es “plenamente reciclable”. El plástico #2, presente en envases de cloro, champú y otros productos de mayor rigidez, también puede procesarse adecuadamente.

Separar y compostar: claves para reducir la basura

Spadafora insistió en que una parte fundamental del problema radica en que la mayoría de los residuos llega mezclada a los vertederos, lo que impide su recuperación. Señaló que más de la mitad de la basura doméstica son desechos orgánicos, los cuales pueden compostarse en casa para disminuir considerablemente el volumen enviado a los rellenos.

“Si todos separáramos los reciclables y hiciéramos compostaje, la basura que sacamos sería mínima”, afirmó, advirtiendo además los efectos peligrosos de la quema de residuos, práctica aún común en varias provincias del interior del país, generando contaminación del aire, del agua y del suelo.

Una ley sin reglamentación y un país que avanza lento

La asesora lamentó que, pese a los avances puntuales, Panamá continúe atrasado en gestión de residuos debido a la falta de aplicación de la Ley 276 de Gestión Integral de Residuos, que aún no ha sido reglamentada.

“Hay artículos que sí podrían implementarse. No todo debe quedarse detenido. Separar desde casa debe volverse obligatorio, aunque sea de forma gradual”, enfatizó.

Plásticos en Panamá: un reto urgente

Spadafora también mencionó que desde Ancón se impulsan dos proyectos enfocados en la reducción de la contaminación por plásticos, uno de los residuos más problemáticos por su alta generación y su deficiente manejo en el país.

Un llamado a la acción ciudadana

Finalmente, reiteró la invitación a la jornada de este sábado en Brisas del Golf, destacando la necesidad de que los ciudadanos, organizaciones e instituciones tomen un rol activo.

“Por favor, les invitamos a ayudar. Lleven sus reciclables. Los esperamos”, concluyó.