Cierres parciales en Panamá Viejo este 29 y 30 de agosto por festival

La Policía Nacional recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas disponibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La vía Cincuentenario tendrá cierres parciales este 29 y 30 de agosto, específicamente en las calles 5 y 9 del sector de Panamá Viejo, informó la Policía Nacional.

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Los cierres se realizarán debido a la celebración del festival “Panamá Viejo Vive”, organizado y liderado por la Junta Comunal de Parque Lefevre.

Para estas jornadas se habilitarán vías alternas. La Policía Nacional recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas disponibles y atender las indicaciones de las unidades policiales que estarán regulando el tránsito en el área.

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La institución agradeció a la comunidad por su paciencia, comprensión y colaboración durante el desarrollo de las actividades, y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.