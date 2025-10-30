Aprehenden a cinco personas vinculadas a homicidio y tentativa de homicidio en Panamá Este

La operación se desarrolló en los corregimientos de Pacora, Las Mañanitas y Chilibre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la operación “Relámpago” en los corregimientos de Pacora, Las Mañanitas y Chilibre, área de Panamá Este, dando con la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas a delitos contra la vida y la integridad personal.

De acuerdo con el informe policial, tres de los detenidos son investigados por su presunta participación en casos de homicidio agravado, registrados el 24 de agosto en Las Garzas y el 3 de septiembre en Pueblo Nuevo.

Asimismo, otras dos personas fueron aprehendidas por su posible implicación en un intento de homicidio ocurrido el 17 de octubre en Chilibre.

Durante el operativo, las autoridades lograron decomisar diversos indicios que fueron remitidos al Ministerio Público, junto con los detenidos, para su debido trámite ante las autoridades judiciales competentes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones estratégicas en todo el país para garantizar la seguridad ciudadana y combatir los delitos violentos.