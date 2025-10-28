Citibank ofrece financiamiento para megainfraestructuras de Panamá y proyectos del Canal

Durante la reunión, el presidente Mulino presentó detalles de los proyectos estratégicos de su administración, entre ellos el Tren Panamá–David , considerado el proyecto insignia del Gobierno y actualmente en fase de estudios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Citi ofrece estructurar financiamiento para megainfraestructuras de Panamá y proyectos del Canal, incluyendo los dos megapuertos y el gasoducto interoceánico que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá, así como otras obras prioritarias del Gobierno.

El anuncio se dio durante una reunión entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el jefe global de banca corporativa de Citibank (Citi), Jason Rekate, quien elogió el plan de crecimiento económico del Gobierno panameño basado en inversiones en infraestructura pública.

La entidad ofrece sus capacidades para la estructuración de financiamiento de las futuras grandes obras del país. Esto incluye los proyectos prioritarios del Gobierno y aquellos ejecutados por la Autoridad del Canal de Panamá, como la construcción de dos megapuertos y un gasoducto interoceánico", se lee en el comunicado.

Durante la reunión, el presidente Mulino presentó detalles de los proyectos estratégicos de su administración, entre ellos el Tren Panamá–David, considerado el proyecto insignia del Gobierno y actualmente en fase de estudios.

El ejecutivo de Citi también manifestó las oportunidades que Panamá tendrá al consolidarse como plataforma de exportación hacia el Mercosur, bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, destacando que dicho acuerdo de integración generará importantes beneficios económicos para el país.

En el encuentro también participaron Malcolm Muñoz, CEO de Citi en Panamá, y la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.