Ciudad de la Salud realiza primera teleoperación del país: paciente será dado de alta en 24 horas

Este viernes se vivió un momento histórico en el sistema de salud panameño con la realización de la primera telecirugía robótica del país, un procedimiento que busca erradicar el cáncer de próstata de un paciente mediante una operación a distancia asistida por robot.

El procedimiento se lleva a cabo en la Ciudad de la Salud, marcando el inicio del programa de telecirugía de la Caja de Seguro Social (CSS), con la participación de un equipo médico nacional e internacional encabezado por el doctor Marcos Young y el reconocido urólogo Vipul Patel, especialista con más de 20 mil cirugías robóticas realizadas en el mundo.

“Hoy iniciamos el programa de telecirugía en Panamá, con el acompañamiento de expertos de Estados Unidos, China y la Organización Mundial de la Salud. Es un paso enorme hacia la medicina del futuro”, destacó el doctor Young.

El paciente, un panameño originario de Capira y operador de maquinaria pesada, fue el primero en someterse a esta técnica innovadora. El procedimiento se desarrolla a más de mil metros de distancia entre el cirujano y el paciente, lo que representa un avance tecnológico sin precedentes en la región.

Por su parte, una representante de la OMS subrayó que este tipo de intervenciones “mejoran la calidad quirúrgica y la equidad en el acceso a la salud”, al permitir que especialistas de distintas partes del mundo colaboren en tiempo real sin necesidad de desplazarse.

La cirugía, que tiene una duración aproximada de una hora a hora y media, promete una recuperación acelerada. Se espera que el paciente pueda ser dado de alta en menos de 24 horas, completamente libre de cáncer.

“A nivel privado, este tipo de operación puede costar entre 15 mil y 20 mil dólares. Pero en este caso, el procedimiento es cubierto por el seguro social del Estado, sin costo adicional para el paciente”, precisó el doctor Young.

Con este paso, Panamá se posiciona como uno de los países pioneros en cirugía robótica y telesalud en América Latina, abriendo las puertas a una nueva era en la atención médica de alta complejidad.

Información de Joselin Mosquera