Ciudadanos en Colón cuestionan la fecha de apertura del nuevo Hospital Manuel A. Guerrero

Colón, Panamá/A casi cinco meses de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, inaugurara las nuevas instalaciones del Hospital Manuel Amador Guerrero, en el corregimiento de Cristóbal Este, persisten las dudas entre los colonenses sobre cuándo comenzará a funcionar este centro médico.

La obra, valorada en más de $410 millones de dólares, fue inaugurada oficialmente el pasado 25 de junio; sin embargo, hasta la fecha permanece inhabilitada, mientras que las instalaciones actuales, ubicadas en el casco de la ciudad, continúan operando con evidente saturación de pacientes.

Ciudadanos consultados manifestaron su molestia ante la falta de información clara sobre la apertura del hospital.

“Pasan los meses, como todo aquí en Colón, y todo lo dejan para último. Ha pasado mucho tiempo y todavía estamos esperando. Ya viene diciembre, que supuestamente era la fecha de apertura, y estoy seguro de que eso no va a ser así”, comentó un residente de la provincia.

Por su parte, autoridades de salud señalaron que aún no han podido ocupar las nuevas infraestructuras debido a que no cuentan con el personal administrativo necesario para su operación. No obstante, aseguran que en las próximas semanas se conformará un equipo administrativo que permita avanzar hacia la apertura del hospital.

Con información de Néstor Delgado